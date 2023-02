Kollision von Pkw und Zug in der Steiermark

Beim Zusammenstoß eines Pkw mit einem Zug in Fehring im Bezirk Südoststeiermark sind Freitagnacht vier Personen leicht verletzt worden. Gegen 21.30 Uhr lenkte ein 51-Jähriger seinen Wagen im Ortsgebiet Hatzendorf auf einer Gemeindestraße parallel zur Bahnlinie in Richtung Ortsmitte. Vor einer Eisenbahnkreuzung missachtete er laut Polizei die Stopptafel und das Hupzeichen des Lokführers, der mit einer Triebwagengarnitur auch in Richtung Ortsmitte fuhr.

SN/APA/dpa/Lino Mirgeler Die Rettung brachte die Verletzten ins Spital