Kollision zwischen Pkw und Zug mit Schwerverletztem bei Graz

Ein 36-jähriger Slowake hat in der Nacht auf Mittwoch vermutlich das Rotlicht an einem unbeschrankten Bahnübergang in Seiersberg (Bezirk Graz-Umgebung) missachtet. Sein Wagen wurde von einem herannahenden Zug erfasst und rund 30 Meter mitgeschleift. Der Lenker erlitt schwere Verletzungen und wurde in das LKH Graz gebracht, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark mit.

Am Pkw entstand Totalschaden, der Triebwagen wurde leicht beschädigt. Weder der Lokführer noch Zugpassagiere wurden verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Seiersberg war im Einsatz. Anzeige Quelle: APA