Koma-Patientin in Tiroler Klinik nach elf Monaten erwacht

Eine italienische Frau ist in einer Rehabilitationsklinik in Zirl nach elf Monaten im Koma erwacht. Die 30-jährige Cristina Rosi war zur Behandlung in die Klinik eingeliefert worden, nachdem sie infolge eines Herzstillstands bei der Geburt ihrer Tochter in der toskanischen Stadt Arezzo Hirnschäden erlitten hatte, berichteten italienische Medien. Nun soll sie ihren Mann und ihre Tochter erkannt haben.

Dank einer Geldspende konnte die Frau nach Zirl zur Behandlung gebracht werden. Die Therapie zeigt jetzt Resultate. "Meine Frau reagiert auf Stimulierungen und hat uns erkannt", betonte der Ehemann der Patientin, der sich um die kleine Tochter Caterina kümmern muss, die im siebenten Schwangerschaftsmonat per Kaiserschnitt zur Welt gebracht werden musste. Er hofft auf weitere Spenden zur Fortsetzung der Rehabilitation seiner Frau in der Tiroler Klinik. Eine Spendensammlung wurde auf der Plattform "GoFundMe" gestartet. Unterstützung erhielt Cristina Rosi auch von ihrer Lieblingssängerin Gianna Nannini. Die italienische Rock-Queen, die wie Cristina aus der Toskana stammt, nahm eine Tonbotschaft mit Genesungswünsche für die Frau auf.