Kombination aus Würgen und Stichen tötete Studentin in OÖ

Nachdem eine 25-Jährige am Sonntag in Leonding (Bezirk Linz-Land) getötet worden ist, hat die Obduktion am Montag ergeben, dass die Kombination aus Würgen und Stichen ihr das Leben kostete. Der Verdächtige, ein 29-jähriger entfernter Verwandter des Opfers, wurde bereits festgenommen und ist geständig. Als Motiv habe sich "verschmähte Liebe" herausgestellt, sagte Ulrike Breiteneder, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Linz, am Montag.

SN/APA/FOTOKERSCHI.AT/WERNER KERSCH Der Ort des Geschehens