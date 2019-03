Komischer Kauz: Eulenvogel flog in Steiermark in Ofenrohr

Ein Feuerwehrmann hat am Dienstag einen in einem Ofenrohr in der Weststeiermark gefangenen Waldkauz gerettet. Das Tier war offenbar in den Kamin gefallen und konnte nicht mehr heraus. Anrainer hatten Geräusche aus dem Rohr gehört und die Feuerwehr gerufen. Ob dem Vogel kalt war oder er einfach nur ein komischer Kauz mit Orientierungsproblemen ist, kann wohl nicht mehr geklärt werden.

SN/APA (OBI MARTIN GODL) Schwarzer Waldkauz hatte sich verirrt