Komplizierte Rettungsaktion nach Absturz beim Wandern in NÖ

Auf dem Rehberger Rundwanderweg im Raum Krems ist am Sonntag eine Frau einen Hang hinuntergestürzt. Die Freizeitsportlerin, die laut Feuerwehrangaben gemeinsam mit ihrer Familie unterwegs gewesen war, wurde schwer verletzt. Für die Helfer entwickelte sich in der Folge eine "kräftezehrende Rettungsaktion". Die Betroffene wurde per Trage über schmale Wege und durch Gestrüpp transportiert und letztlich dem Roten Kreuz übergeben.

BILD: SN/APA/UNBEKANNT Frau fiel Hang hinunter und verletzte sich schwer