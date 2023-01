Kontrolle zeigt das Arbeitsleid vieler Paketzusteller auf

Die Finanzbehörden und die Polizei entdeckten bei der Überprüfung von scheinselbstständigen Frächtern schlimme Arbeitsbedingungen. Es werde teils bis zu elf Stunden täglich gearbeitet, gaben überprüfte Personen bei einer Schwerpunktkontrolle an. Manche Frächter müssten mangels Unterkünften auch auf Autobahnparkplätzen in den Fahrzeugen schlafen. Es gab 50 Anzeigen.

Das Finanzministerium (BMF) zog am Wochenende Bilanz über eine Schwerpunktkontrolle, bei der rund 110 Personen aus der Paketzustellung überprüft worden waren: "Betrugsdelikte wie Scheinselbstständigkeit, Arbeitskräfteausbeutung sowie Lohn- und Sozialdumping sind bei selbstständigen Paketzustellern keine Seltenheit. Der österreichische Güterbeförderungssektor gilt daher für die in die Betrugsbekämpfung involvierten Behörden als hochriskante Branche", so lautet das Fazit.

Der Einsatz - dem Vernehmen nach auf dem Gelände eines Paketdienstleisters in Salzburg - war schon vor Weihnachten über die Bühne gegangen, als bei ...