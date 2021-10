Kontrollen wirken, die Schlepper weichen aus

Weil es schwieriger wird, zu Fuß über die grüne Grenze zu kommen, pferchen Menschenhändler Migranten wieder in Kastenwägen.





Die verstärkten Kontrollen an der Grenze im Burgenland scheinen Wirkung zu zeigen. Die Schlepper, die illegal Migranten nach Österreich bringen, ändern ihre Vorgangsweise.

Offensichtlich wird dies in der Bundeshauptstadt. Dort werden in den vergangenen Wochen immer wieder große Gruppen von Flüchtlingen aufgegriffen. Erst am Montag wurden etwa im Bereich des Liesingbachs in Wien-Favoriten 23 Personen entdeckt. Es handelt sich um 22 syrische und einen palästinensischen Staatsangehörigen. Sie wurden kontrolliert und in ein Polizeianhaltezentrum gebracht, wo die Abteilung ...