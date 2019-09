Freispruch für Unternehmer, der seit Jahren Absprachen bei Fernwärmeaufträgen anprangert.

Seit Jahren prangert der auf Rohrleitungsbau spezialisierte Unternehmer Peter Peninger illegale Preisabsprachen bei Vergabeverfahren zu öffentlichen Fernwärmeprojekten an. Das kam sowohl bei der Konkurrenz als auch aufseiten mehrerer Auftraggeber nicht gut an. So muss sich Peninger mit einigen Verfahren herumschlagen. ...