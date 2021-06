Konzerte und EM-Public-Viewing in Wiener Impfstraße

Die Stadt Wien macht die Impfungen für die Jungen in der Bundeshauptstadt wie angekündigt zum Event. Bei der Impfstraße im Austria Center Vienna finden am Wochenende Konzerte statt, außerdem gibt es EM-Public Viewing. 35.000 Impftermine wurden für die Altersgruppe der 18 bis 30-Jährigen freigeschaltet, sie erhalten den One-Shot-Impfstoff von Johnson & Johnson. Die ersten Konzerte gibt es bereits am Freitag. Die Aktion steht unter dem Motto "Vakzinenparty statt Kabinenparty".

SN/APA/ROBERT JAEGER/ROBERT JAEGER Musikbeschallung rund um das Jauckerl gibt es nun in Wien