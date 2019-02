Kostenpflichtige Klos in Wiener U-Bahn-Stationen noch heuer

Die Wiener Linien tüfteln seit geraumer Zeit an einem neuen Konzept für ihre WC-Anlagen in den U-Bahn-Stationen. Nun wurde mit Sanifair ein erster Betreiber gefunden. Ab dem Frühjahr werden in sechs Haltestellen die bestehenden Klos modernisiert. Sie sollen noch im heurigen Jahr zur Verfügung stehen. Fahrgäste mit dringendem Bedürfnis müssen künftig allerdings 50 Cent pro Benutzung bezahlen.

SN/APA (Wiener Linien/Sanifair)/SAN Ein WC-Gang kostet künftig 50 Cent