In Münchendorf im Bezirk Mödling ist am Dienstag in den Mittagsstunden ein Kran auf einen Lkw gestürzt. Der Lenker des Lastwagens kam ums Leben, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Er hatte sich zum Zeitpunkt des Unfalls im Führerhaus aufgehalten.

BILD: SN/IMAGO/GOTTFRIED CZEPLUCH (Symbolfoto)