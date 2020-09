Krankenhaus Schladming: Hebammen und Arzt müssen nach Komplikationen bei Geburten vor Gericht

Eine fatale Serie von Komplikationen bei Geburten im Krankenhaus Schladming führt zu einem weiteren Strafprozess. Mütter klagen an.

Drei Hebammen und ein Gynäkologe sowie das Diakonissenkrankenhaus (DKH) Schladming als Verband müssen sich Mittwoch am Landesgericht Leoben verantworten. Ihnen werden grob fahrlässige Tötung in einem Fall sowie fahrlässige schwere Körperverletzung in drei weiteren Fällen vorgeworfen.

Das Verfahren war im April 2020 durch den damals zuständigen Richter bereits eingestellt worden, doch damit wollte sich die Staatsanwaltschaft nicht abfinden und reichte eine Beschwerde dagegen ein. Das Oberlandesgericht Graz habe schließlich entschieden, dass das Verfahren weitergeführt werden müsse, sagte Sabine ...