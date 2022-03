Krieg hat für Söldner magische Anziehungskraft

Österreicher tschetschenischer Abstammung wollen für die Ukraine kämpfen - aus nationalistischen Motiven.

Dem ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba zufolge haben sich seit Kriegsausbruch mehr als 20.000 Menschen aus 52 Nationen der ukrainischen Armee angeschlossen. Auch in Österreich gibt es in einschlägigen Foren Aufrufe, als Söldner gegen Russland in den Krieg zu ziehen. Der "Standard" zitiert eine Tschetschenen-Vertreterin in Österreich, dass man bereit sei "zu helfen". "Die Ukraine verteidigt Europa und die Demokratie und verdient so viel Unterstützung wie möglich - politisch, ökonomisch und militärisch", wird die Frau zitiert.

Die Direktion Staatsschutz ...