Krieg statt Corona: Distance Learning überwindet Grenzen

Die 16-jährige Maria musste aus der Ukraine flüchten. Nun wird sie direkt aus dem Kriegsgebiet unterrichtet.

Maria lernt. Fünf Stunden täglich sitzt sie am Bildschirm. Distance Learning, wie diese Form des Fernunterrichts offiziell heißt. Sie erinnert sich an die Zeiten, als die Schulen zuhatten, wegen Corona. Doch das ist - gefühlt - sehr lange her. Maria, 16 Jahre alt, ist am vierten Kriegstag, Ende Februar, aus der Ukraine geflüchtet. Über Rumänien und Ungarn kam sie nach Österreich - genauer gesagt: in den Lungau. Was sich tief eingeprägt hat, sind die Bilder an den Grenzen. "All die ...