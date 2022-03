Krieg und Corona: Die Krisentelefone glühen

Die Hotlines bei Hilfsorganisationen verzeichnen steigende Anrufzahlen. Neben Hilflosigkeit und Verunsicherung nimmt die eigene Not durch explodierende Energiekosten immer mehr zu.

Egal ob Telefonseelsorge der Caritas, Ö3-Kummernummer oder das Frauentelefon des Hilfswerks Niederösterreich: Die Nachfrage nach Hotlines, bei denen Menschen ihre Sorgen und Ängste loswerden können, ist derzeit enorm hoch. Zu den Belastungen der Coronapandemie kommt jetzt noch der Krieg in der Ukraine dazu, der wiederum die Preise für Treibstoff und Energie explodieren ließ.

"Die Telefonseelsorge 142 in Wien verzeichnet seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine eine Häufung der Anrufe. Vor der Pandemie wurde die Telefonseelsorge in ...