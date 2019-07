Kriegsmaterial bei Grabungsarbeiten im Weinviertel gefunden

In Zistersdorf (Bezirk Gänserndorf) ist am Donnerstag bei Grabungsarbeiten Kriegsmaterial gefunden worden. Das 1,50 Meter lange Relikt - es dürfte sich laut Polizei um eine Rakete eines Mehrfachraketenwerfers (Stalinorgel) handeln - wurde vom Entminungsdienst des Bundesheeres an Ort und Stelle entschärft und abtransportiert, teilte die Landespolizeidirektion mit.

