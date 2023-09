Kriminaldienstreform: "Analog reicht nicht mehr"

Die Kriminaldienstreform hat sich zwei große Ziele gesteckt: 700 neue Dienstposten schaffen und der Internetkriminalität den Kampf ansagen. Personalvertreter bleiben skeptisch.

Eher zufällig, in einem Nebensatz, fasste Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) die am Freitag präsentierte Kriminaldienstreform zusammen: "Den bislang letzten Bankraub hatten wir in Österreich im April, dafür gibt es täglich 100 Betrugsfälle im Internet." Die neuen Strukturen und Abläufe im heimischen Polizeiapparat sollen vor allem eines: den Kampf gegen nicht nur in Österreich geradezu explodierende Internetkriminalität einigermaßen ausgeglichen gestalten. Dazu werden künftig bundesweit (mit Ausnahme Wiens) 38 sogenannter Kriminaldienstassistenzstellen (kurz: KAD) implementiert. Zusätzlich sollen mindestens 148 der insgesamt rund 900 Polizeiposten eine Kriminaldienstgruppe erhalten. Nicht, um eine zusätzliche Hierarchieebene einzuziehen, sondern einzig zur Unterstützung und Entlastung, wie Andreas Holzer, Chef des Bundeskriminalamtes, betonte. "Die Kolleginnen und Kollegen auf den Dienststellen können nicht auch noch Cybercrime-Experten und IT-Forensiker sein." Der Kriminaldienst bekomme so "endlich wieder jenen Stellenwert, den er verdient", sagte Holzer.

Internetkriminalität ist nicht nur weltumspannend und grenzenlos, sondern auch vielfältig: Menschenhandel, Schlepperei, Waffen- und Drogendeals, selbst Terrorismus werde mittlerweile im Netz organisiert und abgewickelt. "Wir sind dann erfolgreich, wenn wir den digitalen Spuren folgen können. Analog reicht heute nicht mehr", bekräftigte Franz Ruf, Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit. Deshalb will man bis 2025 die technische Ausstattung optimieren und bis 2028 zusätzlich 735 Dienstposten schaffen, wovon rund 600 neue Beamtinnen und Beamte direkt auf den Polizeiinspektionen zum Einsatzkommen sollen.

Personalvertreter Martin Noschiel von der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG) will diesbezüglich "ganz genau hinschauen": "Es darf keine Aushöhlung des Basisdienstes geben, sonst haben wir irgendwann zu wenig Polizisten draußen. Da muss was nachkommen", weist Noschiel auf das Recruiting, also das Anwerben von Polizeinachwuchs, hin. Die Probleme seien "hinlänglich bekannt".

Auch Innenminister Karner gestand am Freitag ein, dass "der Arbeitskräftemangel auch an der Polizei nicht spurlos vorüber geht". Mit Erleichterungen wie Gratis-Führerschein, Gratis-Klimaticket, höherer Einstiegsgehälter und sogar erlaubter Tätowierungen wolle man diesem Negativtrend entgegenwirken.

Im Vorjahr schieden 1450 Polizisten aus dem Dienst aus, weil sie ihr Pensionsalter erreicht hatten oder nicht mehr wollten. 1538 wurden im selben Zeitraum eingestellt. 2023 waren es bisher 1100. Gewerkschafter befürchten jedoch aufgrund der Erleichterungen ("Zuckerln") eine zu hohe Ausfallsquote. Dazu eine Zahl: Von 876 Bewerberinnen und Bewerbern wurden beim März-Termin 250 für die Ausbildung zugelassen. Per 1. September beginnen 607 Polizeischüler mit der Ausbildung.

Bereits Anfang August hatte FSG-Gewerkschafter Hermann Greylinger im SN-Interview davor gewarnt, dass die Basisdienststellen "definitiv zu wenige Leute" hätten. Dort seien 80 bis 100 Überstunden pro Monat keine Seltenheit. Prekär sei laut Greylinger die Lage in Wien: "2022 sind 840 Aufnahmen bewilligt worden. Tatsächlich aufgenommen wurden aber lediglich 349. Und das bei einem Abgang von 492 Kolleginnen und Kollegen." Seine Aussage, man denke in Wien bereits über die Schließung von Polizeiposten in der Nacht nach, wurde im August untermauert: Ab Oktober sollen in der Bundeshauptstadt nur mehr 29 von 81 Polizeiinspektionen für Parteienverkehr offenstehen.