Kriminalist Gerhard Lang überraschend verstorben

Gerhard Lang, der stellvertretende Direktor des Bundeskriminalamts (BK), ist am Freitagabend überraschend im Alter von 54 Jahren nach einem Herzstillstand im Krankenhaus verstorben. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) würdigte ihn am Samstag als "Vordenker der modernen Kriminalpolizei", der immer das Gemeinsame in den Mittelpunkt seiner Arbeit gestellt hat.

