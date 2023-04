Krise im Sudan: Auslandsösterreicher verlassen das Land - "gerade noch entkommen"

Die Lage im Sudan spitzt sich zu. Die Hälfte der rund 60 Auslandsösterreicher wurde bereits ausgeflogen, der Rest soll rasch folgen. Doch das ist ein überaus gefährliches Unterfangen.

Schwere Kämpfe zwischen den zwei mächtigsten Generälen des Sudan und ihren Einheiten haben das drittgrößte Land Afrikas in eine massive Krise gestürzt. Tausende Bürger anderer Staaten sind derzeit auf der Flucht und versuchen, über den Luft- oder Seeweg in andere Länder zu gelangen. Darunter auch rund 60 Österreicher. 27 von ihnen - davon zwölf Kinder - sind bereits in der Nacht auf Montag von der deutschen Bundeswehr ausgeflogen worden. Über Jordanien ging es weiter nach Berlin. "Von dort muss jeder ...