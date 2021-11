Krisengipfel um Corona: Kommt ein Lockdown für Salzburg und Oberösterreich?

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) hat die Landeshauptleute von Salzburg und Oberösterreich, Wilfried Haslauer und Thomas Stelzer (beide ÖVP), zu einem Krisengipfel am Mittwochnachmittag geladen. Grund dafür sei der dramatische Anstieg der positiven Coronafälle besonders in diesen Bundesländern, sagte der Minister am Mittwoch nach dem Ministerrat. Den Gesprächen selbst wollte Mückstein nicht vorgreifen.

Der Gesundheitsminister sprach von einer dramatischen Situation in den beiden angesprochenen Bundesländern. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt in Oberösterreich bei 1.173,5, in Salzburg bei 933. "Wir müssen klar und umfassend handeln", appellierte Mückstein an die Verantwortlichen. Christian Pucher, Sprecher von Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP), zeigt sich verwundert über die Aussagen des Gesundheitsministers, der für Salzburg und Oberösterreich ersten Informationen nach einen Lockdown fordere. Die Länder hätten für Mittwoch Mückstein um ein Abstimmungsgespräch gebeten. Dabei wollte man darüber reden, was auf der einen Seite der Bund und auf der anderen Seite die Länder alles an Maßnahmen setzen könnten, um gerade einen Lockdown zu vermeiden, hieß es aus dem Büro des Landeshauptmanns. Bis dahin gebe es sicher noch einige Zwischenschritte. Auf jeden Fall habe der Gesundheitsminister die Kompetenzen, regionale Lockdowns zu verhängen. Die Meldung eines möglichen Lockdowns für Salzburg und Oberösterreich poppte akkurat in jener Salzburger Landtagssitzung auf, in der Landeshauptmann Haslauer sich mit einem Misstrauensantrag der FPÖ wegen der Coronasituation im Land konfrontiert sah. Rein formell bräuchte man die Zustimmung der beiden Landeshauptleute nicht. Mückstein könnte strengere Maßnahmen bis hin zu einem Lockdown auch in einzelnen Regionen oder Bundesländern verordnen. Aber im Gesundheitsministerium weiß man: "Die strengsten Maßnahmen helfen nichts, wenn sie in den betroffenen Gebieten nicht mitgetragen werden." Auch beim "Ostlockdown", der im Frühjahr 2021 Wien, Niederösterreich und das Burgenland betroffen hatte, verhandelte der damalige Gesundheitsminister Rudolf Anschober mit den Landeschefs aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland nächtelang, um die Maßnahmen gemeinsam zu tragen.