Krisenteams trösten infizierte Trauernde aus der Ferne

Corona zwingt das Rote Kreuz, seine Krisenintervention auf völlig neue Beine zu stellen. Viele Hinterbliebene erhalten in nächster Zeit psychische Unterstützung über Video, Skype oder Telefon. Hier können Sie Rat suchen.

Beim Österreichischen Roten Kreuz (ÖRK) werden in der Corona-Krise ganz neue Leitlinien und Betreuungsstrukturen erarbeitet. Kamen bislang bei Katastrophen wie Galtür und Kaprun oder bei traumatischen Todesfällen geschulte Kräfte des psychosozialen Dienstes in Zweierteams zu den Angehörigen, um diesen in der Akutkrise seelischen Beistand zu leisten, so wird das in vielen Fällen bei Covid-19 nicht möglich sein. "Für Isolation und Quarantäne gelten eigene Betreuungsformate. Unsere Mitarbeiter sind angehalten, nicht zu infizierten Personen in die roten Zonen zu gehen. Zum Selbstschutz, sonst sind unsere Ressourcen schnell erschöpft", sagt Barbara Juen, die Leiterin der psychosozialen Dienste beim Roten Kreuz.

Viele der österreichweit 1800 freiwilligen Mitarbeiter in den Kriseninterventionsteams werden die Trauernden aus der Ferne coachen. Über Skype, Videotelefonie oder im Notfall über Telefon. "Wir versuchen möglichst viele sensorische Kanäle zu erreichen. Natürlich ist der direkte Kontakt am besten. Mit Videobild über Skype geht es leichter. Aber man kann auch am Telefon relativ viel erkennen: Lächeln, Zittern der Stimme, Weinen kriegt man mit. Es gibt viele nonverbale Parameter, die Mitarbeiter werden in diese Richtung speziell geschult. In der Not ist das durchaus sinnvoll", erzählt Barbara Juen.

Man stehe in engem Kontakt mit Italien. "Wir lernen schnell von den Italienern, welche Erfahrungen sie mit den neuen psychosozialen Herausforderungen machen", betont Juen. Sie geht davon aus, dass in den kommenden Wochen Ressourcen knapp werden könnten und nicht mehr für jeden verfügbar sein werden - "da darf die Bevölkerung das Vertrauen ins System nicht verlieren", so Juen. Es gebe Modellrechnungen aus China. "Wir wissen, welche Herausforderungen im psychosozialen Bereich auf uns zukommen könnten und bereiten uns darauf vor. Ziel ist es, immer einen Schritt voraus zu sein und Lösungsmodelle zu entwickeln." Und es bedürfe transparenter Informationen zu schwierigen Themen wie zum Beispiel zu Tod und Sterben in Isolation.



Bereits erste Anwendungen

Ingo Vogl, Leiter der Krisenintervention in Salzburg, berichtet von zwei Fällen, bei denen sich das Coaching aus der Ferne schon ganz gut bewährt habe. "Natürlich ist es nicht dasselbe, aber über Video kann man gut Unterstützung und Einschätzung geben. Menschen sind in der Krise handlungsfähiger, als sie selber erwarten und als es allgemein angenommen wird." Wegen der Anfahrt sei ein Einsatz vor Ort um einiges zeitintensiver als eine virtuelle Fernbetreuung.

Macht sich der Krisencoach sonst ein Bild vor Ort, wird jetzt über einen systematisierten Fragebogen herausgefiltert, in welchem Verhältnis die Angehörigen zum Verstorbenen stehen, wie viele Menschen im Raum sind und welche Bedürfnisse vordringlichst anstehen. "Es geht nicht immer nur um die psychische Ausnahmesituation. Oft sind es organisatorische Fragen zu Behördengängen und Bestattung", erklärt Vogl.

Die 108 Mitarbeiter der Krisenteams in Salzburg haben im Vorjahr 380 Einsätze verzeichnet. 15 bis 20 Prozent in Kombination mit Urlaubern bei Unglücken am Berg oder dem Tod auf der Skipiste. "Die Einsätze nach einem Freizeitunglück werden heuer zurückgehen. Durch Covid werden wir viele zusätzliche Einsätze bekommen", so Vogl.

Dietmar Kratzer, Leiter der Krisenintervention Tirol, zufolge ist sein sonst 220-köpfiges Team bereits geschrumpft, da Risikogruppen wie Ältere und Diabeteskranke selbst isoliert seien und nicht mehr für die Betreuung vor Ort zur Verfügung stünden. Die Situation sei für die Helfer in einem Quarantänegebiet mit infizierten Personen völlig neu und ungewohnt. "Unser Konzept ist ansonsten vor Ort zu unterstützen, von Angesicht zu Angesicht." Kratzer ist zudem auch fachlicher Leiter der Ö3-Kummernummer 116123, die vom Roten Kreuz betrieben wird. Dort rufen oftmals einsame Menschen mit wenig Sozialkontakten an. "Durch die Anonymität am Telefon fällt es diesen Menschen leichter, ihren Sorgen und Ängsten einen Ausdruck zu geben", betont der Psychologe.

Es gebe derzeit nur ein Thema - Corona und alles, was damit verbunden ist: Isolierung, Ungewissheit, Ängste, Existenzsorgen. "Die Menschen wollen ihre Sorgen loswerden", sagt Kratzer. Dort erhalten Anrufer auch Tipps, was sie tun können, damit ihnen die Decke nicht auf den Kopf fällt.

Da sich viele Menschen Sorgen um ihren eigenen Gesundheitszustand machen, sei derzeit noch die Hotline 1450 hoffnungslos überlastet. Der Experte geht davon aus, dass die Nachfrage nach psychosozialer Entlastung bald stark steigen werde. Die Kummernummer ist seit Samstag von 12 bis 24 Uhr (bisher 16 bis 24 Uhr) erreichbar. Ziel der Gespräche ist, die Ressourcen der Anrufer zu stärken und mit ihnen Strategien zu erarbeiten, damit sie ihre Ängste besser bewältigen. "Viele Anrufer wissen gar nicht, was sie brauchen. Die Leute haben Ressourcen, man muss sie halt aktivieren", sagt Kratzer.



Service-Nummern:

Ö3-Kummernummer (kostenlos von 12 bis 24 Uhr): 116 123

Telefonseelsorge (rund um die Uhr, kostenlos): 142

"Rat auf Draht" (rund um die Uhr, kostenlos, für Kinder & Jugendliche): 147

Frauenhelpline gegen Männergewalt (rund um die Uhr, kostenlos): 0800/222 555

Opfernotruf (rund um die Uhr, kostenlos): 0800/112 112

Beratung für Kinder und Jugendliche (Mo-Sa 14.00-18.00 Uhr, kostenlos): 0800/201 440

Pro Mente Krisenintervention in Salzburg: 0662/433351; Pongau: 06412/20033; Pinzgau: 06542/72600