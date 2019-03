Krismer zieht sich von Klimavolksbegehren zurück

Die Initiatorin des österreichweiten Klimavolksbegehrens, Helga Krismer, übergibt die Leitung an ein Team um die Organisatorin der "FridaysForFuture"-Proteste in Wien, Katharina Rogenhofer. Momentan arbeite man an der Formulierung der übergeordneten Ziele für das Volksbegehren, das Sammeln der Unterstützungserklärungen soll noch im April starten, hieß es am Donnerstag in Wien.

SN/APA (Archiv)/HELMUT FOHRINGER Krismer will das junge Team im Hintergrund unterstützen