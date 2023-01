Kritik an Beschlagnahme-Plan für Autos von Rasern

Die Autos extremer Verkehrsrowdys sollen künftig beschlagnahmt werden können. Das Ziel wird vielfach begrüßt, am Gesetzesentwurf gibt es im Detail aber harsche Kritik - vom Rechtsanwaltskammertag über den ÖAMTC bis zum Rechnungshof. Das Klimaschutzministerium hofft trotzdem auf eine rasche Behandlung der Novelle von Straßenverkehrsordnung und Führerscheingesetz noch vor Ostern im Verkehrsausschuss des Parlaments.

In der Theorie klingt es einfach und wirkungsvoll: Extremen Rasern soll - ab Überschreitung des Tempolimits von 80 km/h im Ortsgebiet bzw. 90 km/h außerhalb - die Polizei künftig das Fahrzeug an Ort und Stelle vorläufig abnehmen können. Am Ende der von der schwarz-grünen Koalition geplanten Verschärfung stünde dann neben einer Geldstrafe plus Führerscheinentzug der Verfall des Fahrzeugs, der Erlös einer Versteigerung soll beim Staat bleiben.

In der Praxis wirft das Vorhaben aber viele, auch grundsätzliche Fragen auf. ...