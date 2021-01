Kritik an Corona-Pflichttests für Justizwache-Fortbildung

In der Arbeitswelt wird das von der Regierung diskutierte "Reintesten" offenbar schon erprobt: Justizwachebeamte, die an einer internen Fortbildung teilnehmen wollen, müssen vor der Prüfung einen verpflichtenden Covid-19-Test machen, wie ein der APA vorliegender Erlass des Justizministeriums belegt. Kritik daran kommt nicht nur von Interessierten, sondern auch von der FPÖ. Parteichef Norbert Hofer sieht in der Testpflicht einen "Skandal".

SN/dpa/Karl-Josef Hildenbrand Interne Justizwache-Ausbildung erfordert verpflichtenden Coronatest.