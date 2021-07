Kritik an mangelnder Flüchtlingsintegration in Griechenland

Die Caritas hat die EU dazu aufgerufen, Griechenland bei der Flüchtlingsintegration stärker in die Pflicht zu nehmen. Griechenland sehe sich als Transitland "und hat ein Interesse, dass sie (die Flüchtlinge) das Land so schnell wie möglich verlassen", kritisierte Caritas-Auslandshilfechef Andreas Knapp während eines Besuchs in Griechenland gegenüber der APA. Wegen mangelnder Unterstützung gebe es Fälle anerkannter Asylbewerber, die obdachlos in Städten leben müssten.

SN/APA/AFP/STR Lage im Lager Mavrovouni hat sich verbessert