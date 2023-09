Kritik an OÖ-Tourismusreform: Am Wolfgangsee will man eigenständig bleiben

Das Land Oberösterreich will weniger, dafür größere Tourismusverbände. Im Salzkammergut gibt es harsche Kritik daran. Am Wolfgangsee ist man gesprächsbereit, will aber eigenständig bleiben.

BILD: SN/PIXACHI - STOCK.ADOBE.COM Gerade im Salzkammergut sind die neuen Pläne umstritten.