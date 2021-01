Kritik aus Graz an fehlendem Impf-Fahrplan

Der Grazer KPÖ-Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer hat am Montag das Ausbleiben eines genauen Fahrplans für das Impfen gegen das Coronavirus kritisiert. Acht Bundesländer hätten einen: "Nur in der Steiermark gibt es nicht nur keine Möglichkeit der Vorerfassung, sondern auch noch keinen kommunizierten Termin oder Zeitplan, ab wann dies möglich sein wird." Das führe zu großer Verunsicherung, hieß es in einer Aussendung.

