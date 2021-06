Kromp-Kolb warnt vor exponentieller Unwetter-Entwicklung

Tornados werden auch in Österreich intensiver sowie Hagelunwetter noch häufiger und stärker werden - das prognostizierte die Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb von der Universität für Bodenkultur in einer Pressekonferenz mit den oö. Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne) am Freitag. Die Expertin warnte: "Es geht nicht linear weiter, sondern exponentiell". Man müsse daher in Sachen Klimaschutz "endlich ins Handeln kommen".

SN/APA/dpa-Zentralbild/B & S Hagel wird laut Klimaforschern häufiger und intensiver werden