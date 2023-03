Künftig Verbot von Patenten bei konventionellen Züchtungen

Die Bundesregierung hat im Ministerrat am Mittwoch eine Novelle des Patentrechts auf den Weg gebracht. Die in der Regierungssitzung fixierte Regierungsvorlage bringt ein Verbot von Patenten bei konventionellen Züchtungen (bei landwirtschaftlicher Nutzung) sowie die Umsetzung des europäischen Einheitspatents ab 1. Juni in 17 EU-Ländern.

BILD: SN/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLA Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne)