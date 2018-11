Kuh geriet vor Schlachtung in Panik - Fleischer verletzt

Im Lungau ist am Montagnachmittag ein 21-jähriger Fleischermeister durch Tritte einer Kuh verletzt worden, die er schlachten wollte. Wie die Landespolizeidirektion Salzburg mitteilte, geriet das Tier in der Landwirtschaftsschule Tamsweg in Panik, als es an einem Strick zum Schlachthof geführt wurde. Die Kuh riss den Fleischhauer zu Boden und traf ihn mit den Vorderfüßen im Bereich des Brustkorbes.

Nach der Versorgung durch den Notarzt wurde der Verletzte ins Krankenhaus Tamsweg gebracht. Zum weiteren Schicksal der Kuh machte die Polizei keine Angaben. Quelle: APA