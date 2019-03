Kuh-Urteil: Entscheidung über Hundeverbot auf oö. Almen

Nach der Verurteilung eines Almbauers wegen einer tödlichen Kuh-Attacke zu einem Schadenersatz von 490.000 Euro prüft das Land Oberösterreich ein Hundeverbot auf Almen. Stelle sich dies als rechtlich möglich und vor allem als sinnvoll heraus, solle es in diesem Sommer kommen, stellte Agrar-Landesrat Max Hiegelsberger (ÖVP) am Freitag in Linz in Aussicht.

/APA (dpa)/Lino Mirgeler Muttertierhaltung und Hunde vertragen sich meist nicht