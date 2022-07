Vegan oder nicht vegan? Der SN-Test am Griller

Das ist die Frage. Vor allem beim Grillen. Wenn zwei Fleischesser zu Testzwecken Pflanzenproteine brutzeln, ist der Ausgang ungewiss. Hören Sie auch den Podcast von unserer fleischlosen Nachmittagsorgie.

Christian Resch:

Ich liebe Fleisch. Ich liebe es rot, ich liebe es roh, ich grille gern. Ich bin einfach ein Protein-Typ. Weil dicke Tomahawk-Steaks aber nicht nur meinen Magen, sondern langsam auch mein Gewissen belasten, hier also: unser Fleischlos-Grill-Test.

Wir haben eingekauft, und die Packungen der heute erhältlichen Produkte sehen ja gar nicht unlässig aus. So in Erdfarben und mit maskulinen Logos. Was jedem natürlich bewusst ...