Experten sprechen von einem Kulturwandel: Wurde früher bei einem Streit gerauft oder es flogen die Fäuste, so wird heute zugestochen. Nicht nur Männer greifen zur Gelegenheitswaffe Messer.

Ein Streit um ein angebliches Alkoholproblem eskalierte in einer Asyl-Unterkunft in Wien-Donaustadt am Dienstagnachmittag in einer Messerattacke. Ein 27-Jähriger aus der Mongolei nahm ein Küchenmesser und fügte einem 51-jährigen Mitbewohner Schnittwunden am Unterarm zu. Der Angreifer wurde von der Polizei ...