Kuriose Stromabgabe soll durch Klage zu Fall gebracht werden

Die Stadtwerke Klagenfurt kassieren für ihren Eigentümer, die Kärntner Landeshauptstadt, eine Benützungsabgabe, wenn Strom- oder Wasserleitungen auf öffentlichem Grund (wie unter einer Straße) zu den Häusern führen. Der Verbraucherschutzverein will diese Abgabe nun vor Gericht zu Fall bringen. Eine neue EU-Richtlinie zu Verbandsklagen, die in Österreich noch gar nicht umgesetzt ist, soll das ermöglichen.

Seit mehr als 20 Jahren müssen Kunden der Klagenfurter Stadtwerke eine Extraabgabe bezahlen, die es in Österreich nicht überall gibt. Für die Leitungen, die auf dem Grund der Kärntner Landeshauptstadt verlaufen - also typischerweise unter der Straße -, muss der stadteigene Energieversorger eine Benützungsgebühr von bis zu sechs Prozent der Umsätze von den Beziehern von Strom, Gas, Wärme und Wasser einheben und an die Stadt abliefern, wie das Unternehmen auf SN-Anfrage bestätigt.

Der Verbraucherschutzverein (VSV) versucht nun, die ...