Kurse für Exoten-Sachkundennachweis in Tiergarten Schönbrunn

Wer in Wien exotische Tiere in der Wohnung als Haustier halten will, muss seit Jahresanfang einen Sachkundenachweis vorweisen. Ab sofort bietet das Team von Expertinnen und Experten des Tiergarten Schönbrunns die verpflichtenden Kurse für die Haltung von Reptilien, Amphibien oder Papageienvögel an. Aufgeklärt wird darin über die richtige Pflege, gesetzliche Haltungsbestimmungen oder auch den sicheren Umgang, wie der Tiergarten am Dienstag mitteilte.

BILD: SN/APA/TIERGARTEN SCHÖNBRUNN/DANIEL Die Haltung von exotischen Tieren will wohl überlegt sein