Kurz bei Formel-1-Besuch nicht besorgt wegen Massenauflauf

Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Sonntag dem Formel-1-Grand-Prix der Steiermark in Spielberg einen Besuch abgestattet. "Ich freue mich, endlich wieder so viele Menschen zu sehen", sagte der Regierungschef zu Medienvertretern. Der Red Bull Ring von Dietrich Mateschitz ist Gastgeber für die bisher meistbesuchte Veranstaltung in Österreich seit der zweiten Corona-Welle, fast 15.000 Zuschauer kamen. Nächste Woche werden an die 100.000 erwartet, was Kurz nicht nervös macht.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Schützenhöfer, Kurz und Sport-Landesrat Christopher Drexler (v.l.n.r.)