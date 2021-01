Kurze Ausfälle bei Eintragung zu Volksbegehren

Technische Probleme haben sowohl am Montag als auch am Dienstag zu kurzen Ausfällen bei der elektronischen Unterstützungserklärung für die drei gerade laufenden Volksbegehren gesorgt. Während am Dienstag technische Probleme im Bereich des Innenressorts für einen rund 30-minütigen Ausfall verantwortlich waren, gab es heute Vormittag kurzzeitig Server-Schwierigkeiten bei einer vom Wirtschaftsministerium beauftragten Firma, die die digitale Abwicklung gestaltet.

SN/APA (Fohringer/Archiv)/HELMUT FO Volksbegehren kann auch am Gemeindeamt unterschrieben werden