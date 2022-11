KV-Verhandlungen in der Sozialwirtschaft gehen weiter

Für die 130.000 Beschäftigten in der Sozialwirtschaft, also dem privaten Pflege-, Gesundheits- und Sozialbereich, gehen heute, Mittwoch, die Kollektivvertragsverhandlungen weiter. Die dritte Runde könnte bis in die Nacht hinein dauern, hieß es aus Gewerkschaftskreisen zur APA. Die Arbeitnehmer erwarten sich ein deutlich verbessertes Angebot, die Arbeitgeber haben einem Abschluss über zehn Prozent im Vorfeld aber eine Absage erteilt.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR Kämpferische Arbeitnehmer im Sozialbereich