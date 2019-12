Auch Polen am Ankauf zweier Grundstücke am ehemaligen KZ-Gelände interessiert.

Innenminister Wolfgang Peschorn will den Kauf von Grundstücken, die sich auf dem Gelände des einstigen Konzentrationslagers Gusen in Oberösterreich befinden, prüfen lassen. Kurz davor hatte der polnische Premierminister Mateusz Morawiecki Interesse am Erwerb der Überreste von Gusen bekundet. Die Nationalsozialisten ...