Der Salzburger Erzbischof lädt vor dem Ende der Visitation in Villach zu einer Buß- und Gebetsstunde. Doch sogar darüber gibt es einen Zwist mit dem Kärntner Diözesanverwalter.

Der Salzburger Erzbischof Franz Lackner und seine Helfer arbeiten nach vielen Sechs-Augen-Gesprächen in den kirchlichen Gremien sowie mit Gläubigen in Kärnten nun am Bericht über die vom Papst angeordnete Untersuchung der Diözese Gurk-Klagenfurt. Wie berichtet, ist der Bischofsstuhl seit Juli ...