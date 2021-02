Länder und Ärzte müssen Impfplan einhalten

Das Gesundheitsministerium erlässt präzisere Vorschriften, um Vordrängeln zu erschweren.

Nach den vielen Fällen von Vordränglern bei den ersten Impfungen gegen Corona quer durch Österreich hat das Gesundheitsministerium nun einen Erlass zum nationalen Impfplan entsprechend präzisiert. Dadurch sollen ähnliche Fälle künftig verhindert bzw. zumindest erschwert werden.

Wie berichtet, waren in vielen Gemeinden örtliche Politiker, aber auch Honoratioren oder so manche Unternehmer bei den Impfungen bevorzugt worden, obwohl zuerst Heimbewohner und Gesundheitspersonal an der Reihe waren. Meist wurde argumentiert, man habe sich nicht vorgedrängt. Vielmehr sei man von den ...