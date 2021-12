Länder wollen Gesamtlösung und mehr Geld für Pflege von Bund

Die Länder fordern vom Bund eine Gesamtlösung in puncto Pflege. Wie Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP), derzeit Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz, ankündigte, wurde ein Forderungskatalog übergeben - "mit der klaren Erwartungshaltung, dass vom Bund so rasch wie möglich ein entsprechendes Maßnahmenpaket geschnürt wird", so Platter am Montag. Der Fokus liege auf Pflegeausbildung, Unterstützung pflegender Angehöriger und nachhaltiger Pflegefinanzierung.

Länder drängen auf mehr Geld für Pflege