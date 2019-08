Lagerhalle im Bezirk Gänserndorf ging in Flammen auf

In Raasdorf im Bezirk Gänserndorf ist am Samstag eine Lager- und Verarbeitungshalle eines Obst- und Gemüsegroßhändlers samt Maschinen durch einen Brand vernichtet worden. 2.600 Quadratmeter waren in Flammen gestanden, teilte Bezirksfeuerwehrkommandant Georg Schicker auf Anfrage mit. Ein Übergreifen auf weitere Objekte wurde verhindert.

SN/APA (BFK GÄNSERNDORF)/GERHARD HO Eine Lagerhalle für Obst- und Gemüse griet in Brand