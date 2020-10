Lagerhalle in Wien-Donaustadt in Vollbrand

Eine Lagerhalle in der Franz-Fellner-Gasse in Wien-Donaustadt ist am Freitagnachmittag in Vollbrand geraten. Die Feuerwehr löste Alarmstufe 2 aus und rückte mit 30 Fahrzeugen und 100 Mann aus, berichtete ein Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr. Verletzt wurde offenbar niemand. Bei der Halle handelt es sich um ein sogenanntes Self Storage, wo man Lagerabteile anmieten kann. Der Einsatz würde vermutlich bis in die Nachtstunden dauern, teilte die Feuerwehr mit.

SN/APA (STADT WIEN/FEUERWEHR) "Self Storage"-Lagerabteile von dem Brand betroffen