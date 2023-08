Lamborghini importiert: Serbe muss 114.000 Euro zahlen

Ein teurer Fang ist Zollbeamten Ende Juli in der Nähe von Lustenau (Bezirk Dornbirn) ins Netz gegangen: Eine Serbe wollte einen Lamborghini im Wert von 357.000 Euro von der Schweiz in sein Heimatland transportieren, ohne den Wagen bei der Zollstelle angemeldet zu haben, teilte das Finanzministerium am Samstag mit. Der Serbe muss nun insgesamt 114.000 Euro an Abgaben bezahlen - davon entfallen 35.000 Euro auf die Zollgebühr, 79.000 Euro auf die Einfuhrumsatzsteuer.

BILD: SN/APA Kostspielige Fahrt aus der Schweiz Richtung Heimat