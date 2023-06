Land Oberösterreich ehrte Nobelpreisträger Zeilinger

Physik-Nobelpreisträger Anton Zeilinger hat Mittwochnachmittag im Linzer Landhaus das Große Goldene Ehrenzeichen des Landes Oberösterreich in Empfang genommen. Der in Ried im Innkreis geborene Quantenphysiker betonte in seinen Dankesworten die "Wichtigkeit der Förderung von Grundlagenforschung", auch wenn bei dieser nicht immer sofort klar sei, welche Ziele damit erreicht werden.

BILD: SN/APA/LAND OÖ/MAX MAYRHOFER/MAX MA Zeilinger mit LH Stelzer