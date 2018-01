Land Tirol warnt vor Sturm in Reutte und Landeck am Mittwoch

Das Land Tirol hat für Mittwoch vor einem Sturmtief in den Bezirken Reutte und Landeck gewarnt. In der Zeit zwischen 8.00 Uhr und 23.00 Uhr würden Sturmböen zwischen 100 und 130 km/h erwartet, so das Land, das von einer "außergewöhnlichen Wetterlage" sprach. Die Experten mahnten zur Vorsicht bei Aufenthalt im Freien.

"Der für morgen in den betroffenen Gebieten erwartete Sturm weist hohes Gefahrenpotenzial auf", erklärte Stefan Thaler von der Landeswarnzentrale. Ein Aufenthalt im Freien könne aufgrund herabfallender Äste, umstürzender Bäume und herumfliegender Gegenstände sehr gefährlich sein. "Aufgrund der vorhergesagten intensiven und länger andauernden Neuschneefälle in Kombination mit einer stark schwankenden Schneefallgrenze und Sturmböen, die bis in die Tallagen durchgreifen können, sind Waldschäden durch Schneebruch und Windwurf in den Bezirken Reutte und Landeck wahrscheinlich", warnte Dieter Stöhr vom Landesforstdienst. Er betonte, dass das Betreten von Wäldern in den gefährdeten Regionen am Mittwoch auf jeden Fall vermieden werden solle.

Die höchsten Windgeschwindigkeiten seien in den beiden Bezirken von Mittwochmittag bis zum Abend zu erwarten. In der Nacht auf Donnerstag würden sie nachlassen, bleiben jedoch in Sturmstärke.

Auch bei Unternehmungen im Hochgebirge sei Vorsicht geboten: Aufgrund der vorhergesagten intensiven Niederschläge sei vor allem in den niederschlagsreichen Regionen mit einem starken Anstieg der Lawinengefahr, bis hin zur Gefahrenstufe "4," also großer Lawinengefahr, zu rechnen.

(APA)