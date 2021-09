Landau ruft zum Überdenken des Konsumverhaltens auf

Jede und jeder ist gefordert, damit der Klimawandel noch eingebremst werden kann. Das hat Caritas-Präsident Michael Landau in seiner Predigt beim Sonntagsgottesdienst im Wiener Stephansdom betont. Er erinnerte an die jüngsten mahnenden Worte von UNO-Generalsekretär Antonio Guterres, wonach die Weltgemeinschaft die selbst gesteckten Klimaziele zu verfehlen drohe. Zudem brachte er ein Verbot von Flügen innerhalb Österreichs in Spiel.

Landau will über Flugverbote reden