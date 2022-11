Landesgalerie NÖ in Krems widmet sich dem Bergsport um 1900

Spektakulär startet die Eröffnung der Ausstellung "Alpine Seilschaften. Bergsport um 1900" in der Landesgalerie Niederösterreich in Krems: Nach der Eröffnung kommt es am Samstagnachmittag zur Erstbesteigung des Gebäudes. Der Kletterer Thomas Spitzer wird die steile Fassade des Museums bis zu seiner Spitze erklimmen.

SN/APA / Landessammlungen NÖ/Bernha Camillo Kronich: "Auf der Terrasse beim Ottohaus", um 1912, Farb-Bildpostkarte